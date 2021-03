ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 8,00 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Erträge im Investmentbanking seien zuletzt stärker gestiegen als vom Marktkonsens erwartet, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Rückstellungen für mögliche Verluste aus Kreditgeschäften nur etwa halb so hoch ausfallen wie die durchschnittliche Erwartung der Analysten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.