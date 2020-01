LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank vor den am 30. Januar erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Nach überraschend guten Zahlen der US-Investmentbanken passe er seine Markteinschätzungen an, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Deutsche Bank dürfte im vierten Quartal im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen zwar deutlich besser als ein Jahr zuvor abgeschnitten haben, was dann aber nur dem sehr tiefen Niveau des Schlussquartals 2018 zu verdanken sei. Goel geht zudem davon aus, dass die Bank weiter Marktanteile verliert./ssc/ck



