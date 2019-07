ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die laut Medienberichten geplante Bad Bank zur Auslagerung von Risiken könnte enttäuschen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Allein beim letzten Versuch 2012 entstanden Restrukturierungskosten und Abwicklungsverluste von fast 12 Milliarden Euro. Trotz der jüngsten Berichte über einen massiven Stellenabbau gebe es immer noch Hinweise darauf, dass die Bank sehr viel ihrer Kapazitäten aufrecht erhalten will./kro/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.