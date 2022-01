HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Es deute sich bei der Beteiligungsgesellschaft ein verhaltener Start in das laufende Jahr an, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da das Unternehmen aber am Jahresausblick festhalte, gebe es keinen Grund, an der positiven Einschätzung zu rütteln. Die Aktie sei derzeit niedriger bewertet als der Nettovermögenswert./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.