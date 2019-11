ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich der Spekulationen um ein Interesse am spanischen Börsenbetreiber BME auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Er wäre sehr überrascht über einen entsprechenden Vorstoß der Deutschen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hätten sich klare Übernahmeziele gesetzt, und jede Abweichung würde von den Investoren wohl eher abgestraft. Zudem sei die Feuerkraft mit Blick auf die beizubehaltende Bonitätseinstufung AA- eher begrenzt./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 10:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.