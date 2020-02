NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 165 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Price nannte in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem die Übernahme von Fondscenter durch die Deutsche Börse als Grund für höhere Gewinnschätzungen in den kommenden beiden Jahren. Mit den Annahmen für 2020 bis 2022 liege er um drei bis zwölf Prozent über den jeweiligen Marktschätzungen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2020 / 13:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.