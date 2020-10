NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Der bereinigte Gewinn je Aktie liege um circa 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Martin Price in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettoerträge habe diese hingegen leicht verfehlt. Alles in allem habe sich der Börsenbetreiber im dritten Quartal widerstandsfähig gezeigt. Auf dem Investorentag im November dürfte es Neues zu den mittelfristigen Zielen, zur Verwendung des Kapitals und zu Fusionen und Übernahmen geben./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 16:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 16:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.