NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 167 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Börsenbetreiber vor den Jahreszahlen Anfang Februar erhöht, schrieb Analyst Martin Price in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Für das vierte Quartal hob der Analyst seine Schätzung für den Gewinn je Aktie um fünf Prozent an. Hintergrund sind unter anderem die hohen Gas- und Stromvolumina der Energiebörsentochter EEX. Derzeit werde die Deutsche Börse mit einem Abschlag von rund 15 Prozent gegenüber vergleichbaren europäischen und US-Börsenbetreibern bewertet, so Price./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 10:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.