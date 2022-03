FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank sieht die Deutsche Börse nach den jüngsten Kursverlusten auch kurzfristig als "Buy Idea" und hat die Aktie als "Top Pick" bekräftigt. Die reguläre Einstufung "Buy" mit Kursziel 184 Euro wurde beibehalten. Analyst Benjamin Goy verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor dem Hintergrund der Kurseinbußen auf das gute Zahlenwerk des Marktbetreibers zum vierten Quartal 2021, die konservativen Jahresziele für 2022 und deutlich erwarteten Rückenwind durch die gestiegenen Handelsvolumina./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 05:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.