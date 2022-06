NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Die Kommentare des Börsenbetreibers zu den weiteren Aussichten seien so optimistisch gewesen wie seit der Finanzkrise nicht mehr, schrieb Analyst Martin Price in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schließlich seien die Erträge mit steigenden Zinsen verküpft. Der Experte sieht daher je nach Geschäftsbereich Aufwärtspotenzial bis in das Jahr 2023 hinein./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:06 / ET



