NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe dank stärkerer Erlöse bei einem gleichzeitig geringeren Kostenanstieg die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen die erneut angehobenen Jahresziele für die Erlöse und das Ebitda. Diese seien vom Markt zwar schon vorweggenommen worden. Doch die gestiegene Volatilität und die Notwendigkeit von Absicherungsgeschäften könnten zusammen mit den steigenden Zinsen die Konsensschätzungen weiter nach oben treiben. Die Aktie ist Mills bevorzugter Branchentitel./g/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 15:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 15:09 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.