HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 202 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber sollte im zweiten Quartal in seinem Segment Securities Services weiter vom hohen Zinsniveau profitiert haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte einen niedrigeren Gewinnbeitrag der Terminbörse Eurex ausgeglichen haben. Er hält die Aktie für eine gute Kaufgelegenheit./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.