NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Börse von 160,60 auf 174,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das Schlussquartal 2021 dürfte von einer regen Handelstätigkeit geprägt gewesen sein, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Das gelte zuvorderst für Rohstoffe und Zinsprodukte. Die Aussicht auf zunehmende Schwankungen an den Börsen und auf anziehende Zinsen sei stützend für die Geschäfte der Börsenbetreiber./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.