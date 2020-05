HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 150,10 auf 140,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Börsenbetreiber habe dank des außergewöhnlichen Umfelds im Zusammenhang mit der Corona-Krise einen dynamischen Start in das Geschäftsjahr 2020 gehabt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings rechne das Management im weiteren Jahresverlauf mit zyklischem Gegenwind./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 14:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 14:38 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.