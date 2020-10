FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers dürfte 13 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen und 14 Prozent niedriger als im Vorquartal ausfallen, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vorrangig niedrigeren Umsätzen in den beiden großen Geschäftssegmenten Eurex und Clearstream geschuldet./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



