Deutsche Börse kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 155 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber haben einen erwartungsgemäßen Ru?ckgang der Nettoerlöse berichtet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte empfiehlt die Aktien aktuell wegen des attraktiven strukturellen und um Akquisitionen ergänzten Wachstums zum Kauf. Mit der inzwischen abgeschlossenen Übernahme des Stimmrechtsberaters ISS erhöhe der Konzern den Anteil der stabilen Nettoerlöse, was einen positiven Effekt auf die Bewertungsmultiplikatoren haben sollte./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 11:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 11:43 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.