FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 195 Euro belassen. Das noch für länger hoch bleibende Zinsniveau dürfte auch dem Börsenbetreiber zugutekommen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem profitiere der Konzern auch von dem stark wachsenden Bedarf an Informationen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG). Damit biete sich mittelfristig eine gute Kombination aus strukturellem Wachstum und aus eigener Kraft finanzierten Zukäufen./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 11:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 14:41 / MESZ



