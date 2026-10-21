Deutsche Börse Aktie
|304,60EUR
|-3,40EUR
|-1,10%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies sei aber vor allem dem Handels- und Clearing-Geschäft zu verdanken, das künftig eher nicht positiv überraschen sollte. Zudem seien die Aktien schon hoch bewertet./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
300,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
304,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,00%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 265 Euro (dpa-AFX)
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11:37
|Deutsche Börse-Aktie denoch schwächer: Treasury-Ziel für 2026 angehoben (Dow Jones)
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11:04
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
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10:05
|ROUNDUP: Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
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09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 330 Euro (dpa-AFX)
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20.10.26
|ROUNDUP: Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|306,60
|-0,45%
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|13:19
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.