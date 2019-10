ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Börse mit "Neutral" und einem Kursziel von 140,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Börsenbetreiber scheine auf Kurs zu sein, um das Gewinnwachstumsziel von zehn Prozent in diesem Jahr zu erreichen, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sollte der strategische Verbesserungsplan (SPIP) helfen. Die Spielräume für Überraschungen sowohl nach unten als auch nach oben seien aber begrenzt./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 03:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



