ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Börse von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 200 auf 185 Euro gesenkt. Analystin Haley Tam ist laut einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtiger für die kurzfristigen Ertragsaussichten der Frankfurter. Die zyklische Ertragsstärke dürfte kaum bis spät ins kommende Jahr anhalten. Zudem sei das Geschäft mit Zinsderivaten schwächer als gedacht und dürfte auch zunächst so bleiben. Obendrein werde man von steigenden Zinsen in den USA und der Eurozone künftig weniger profitieren./ag/zb



