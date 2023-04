NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 189 auf 187 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für das erste Quartal des Börsenbetreibers lägen seine Prognosen leicht über dem Konsens, für das Gesamtjahr 2023 bleibe er jedoch vorsichtiger gestimmt, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 10:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 17:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.