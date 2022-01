NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 170 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Volumina im Kassa- und Derivatehandel sowie der Devisenhandel hätten im Schlussquartal 2021 bei allen Börsenbetreibern zugelegt im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Von steigenden Zinsen dürfte die Deutsche Börse am meisten profitieren, gefolgt von der London Stock Exchange und der Euronext./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.