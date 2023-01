NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe sowohl mit den Erlösen als auch mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen die erneut angehobenen Jahresziele für beide Kennziffern. Die Frankfurter seien in der Branche mit am besten positioniert, um den unsicheren Marktbedingungen zu trotzen. Allerdings sei die Aktie im Branchenvergleich auch relativ teuer./gl/he



