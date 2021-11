FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen für das dritte Quartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Niedrigere Finanzierungskosten hätten Rückenwind geliefert, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem scheine sich das Geschäft des Betreibers von Einkaufszentren vom Corona-Rückschlag zu erholen. Sollte es keine erneuten Lockdowns geben, dürften die Gewinne sich 2022 stark erholen./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.