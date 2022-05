HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Euroshop nach einer Übernahmeofferte von Finanzinvestoren auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Fundamental seien die gebotenen 21,50 Euro in bar je Aktie des Einkaufszentrenbetreibers plus ein Euro für den Dividendenvorschlag zu wenig, da sich die Geschäftsbedingungen für das Unternehmensportfolio schon wieder besserten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings werde die Aktie auch - ähnlich wie die gesamte Branche - mit einem deutlichen Abschlag auf den Nettoinventarwert (NAV) vor Beginn der Corona-Pandemie gehandelt. Deshalb dürften etliche Aktionäre das Angebot als attraktiv erachten. Angesichts der Aktionärsstruktur sei auch keine Gegenofferte durch Konkurrenten oder andere Finanzinvestoren zu erwarten./gl/edh



