FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der Deutschen Euroshop angesichts der "aktuellen Stresssituation am Kapitalmarkt" von 31 auf 17 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Kaufen". "Trotz der extrem negativen Nachrichtenlage sei die bilanzielle Situation solide. Aufgrund der fehlenden Dividende und der niedrigen kurzfristigen Visibilität sei die Aktie aktuell eher für risikobereitere Investoren geeignet", schrieb er./ag/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 11:16 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 11:25 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.