MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 22 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Angesichts der noch nicht im Detail bekannten Strategie des neuen Mehrheitsaktionärs sei die Bewertung des Gewerbeimmobilien-Spezialisten nun noch schwieriger, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob auch mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen seine Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO) an, liegt nach eigenen Angaben aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie und auch unter den Konsensprognosen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 16:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datumsei die Bewertung des in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.