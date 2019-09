MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post im Vorfeld eines Kapitalmarkttages am 1. Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das Management wolle dort seine strategische Vision für den Logistikkonzern vorstellen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit Prognosen für die kommenden drei Jahre. Mit ihrem weltweit besonders gut aufgestellten Netzwerk sei die Post gut positioniert, um weiter vom anhaltenden E-Commerce-Boom zu profitieren./tih/stk



