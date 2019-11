HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke operative Ergebnis )Ebit) und die guten Aussichten für das laufende vierte Quartal signalisierten, dass der Logistikkonzern am oberen Ende seiner Jahreszielspanne landen werde, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ebit-Prognosen für die Jahre 2019 bis 2021./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.