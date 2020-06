NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Deutsche Post dürfte sich in der Corona-Krise als der widerstandsfähigste Postverteiler erweisen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dazu trügen die jüngsten Portoerhöhungen, eine verbesserte Produktivität sowie geringere Kosten in der Verwaltung bei. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den europäischen Postdienstleistern./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 15:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.