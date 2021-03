FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Andy Chu rechnet nach den vorläufigen Zahlen des Logistikkonzerns mit einer Präzisierung der Jahresziele für 2021 an diesem Dienstag zur Vorlage des vollständigen Zahlenwerks, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Zwar rechne er mit relativ konservativen Schätzungen, erwartet aber einen zuversichtlichen Ton und zuversichtlichen Aussagen über das Jahr 2021 insgesamt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.