NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post mit Blick auf die Übernahme des Seefrachtspezialisten Hillebrand auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit Hillebrand erhöhe sich das Seefrachtvolumen der Deutschen Post um rund ein Sechstel, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Akquisition dürfte sich auch positiv auf die Profitabilität des Bonner Logistikkonzerns auswirken./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 11:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 11:10 / ET



