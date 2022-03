HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Logistikkonzern wolle seinen Gewinn trotz Kosteninflation und einer hohen Vergleichsbasis stabil halten, lobte Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick hält er trotz Risiken für machbar und trotz Investitionen sollte die Post auch weiter Barmittel generieren, was sich bisher nicht in der Bewertung widerspiegele./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 06:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



