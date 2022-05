FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Deutsche Post aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 50 Euro belassen. Die Aktie werde aktuell mit rekordverdächtigen Abschlägen auf den Wettbewerb und den Sektor gehandelt, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl die Geschäfte zyklisch getrieben seien, gebe es auch defensive und wachstumsorientierte Bereiche. Positiv hinzu komme die anhaltende Stärke im Frachtgeschäft./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.