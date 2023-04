ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Kapazitätserweiterungen der Kurier-, Express- und Paketdienstleister. Diese deuteten darauf hin, dass das günstige Preisumfeld weiter bestehen bleibe. Er erwartet Netto-Kapazitätssteigerungen in den drei Jahren bis inklusive 2025./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 14:49 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.