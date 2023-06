FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne des zweiten Quartals könnten höher ausfallen als zum Jahresauftakt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger könnten angesichts der eigentlich laufenden Normalisierung im Frachtbereich und schwierigem Wirtschaftsumfeld davon überrascht werden./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.