FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere der Deutschen Post mit einem unveränderten fairen Wert von 39 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass das Unternehmen die 2019er-Ergebnisziele erreicht haben sollte. "Sollte sich die Coronavirus-Epidemie nicht weiter verschlimmern, dürfte die Prognose für 2020 gehalten werden", so der Experte. Entscheidend sei, ob das Coronavirus weitgehend auf China beschränkt bleibe. Wegen negativer Ergebniseffekte durch das Virus reduzierte Schlamp jedoch seine Gewinnschätzungen für 2020 leicht. /hosmel/ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 10:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 10:16 / MEZ





