HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Deutsche Post habe abermals mit einer operativen Stärke beeindruckt, die weit über seinen Prognosen liege, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Rekordergebnis im ersten Quartal habe der Logistiker "noch eine Schippe draufgelegt". Die Wachstumsstory sei intakt./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 10:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





