FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 51 Euro belassen. Von dem im Februar beschlossenen Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro habe man mittlerweile gut ein Drittel vollzogen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ sieht er die Deutsche Post auf Kurs, um die für 2022 in Aussicht gestellte Gewinnspanne zu erreichen./hosdhi/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 10:32 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 12:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.