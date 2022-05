NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 65,00 auf 42,50 Euro gesenkt. Der Logistiker scheine die für 2024 gesetzten Ziele zu verfehlen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Hohe Kosten im Post- und Paketgeschäft und eine Normalisierung der Lieferketten begrenzten die Gewinne./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 05:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2022 / 05:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.