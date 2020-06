ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Post von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 28,36 auf 32,03 Euro angehoben. In einer von Kapazitätsengpässen geprägten Branche gebe es Chancen für das Express-Geschäft des Logistikers, begründete Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie die Kaufempfehlung ungeachtet seiner gekürzten Schätzungen für das operative Ergebnis./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2020 / 03:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.