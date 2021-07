NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Eckdaten für das zweite Quartal und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe die Markterwartung für das zweite Quartal solide übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Deutsche Post werde wohl für dieses Jahr starke Gewinnkennziffern präsentieren können. Danach begrenze dies aber die Aussicht auf ein deutliches Ertragswachstum (Ebit) bis 2023./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 15:41 / UTC



