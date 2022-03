NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Alexander Irving lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung das Rekordvolumen des angekündigten Aktienrückkaufs. Zudem sei das Ende des Gewinnwachstums offenbar noch nicht erreicht. Im vergangenen Jahr hätten sich alle Geschäftsbereiche des Konzerns wie vom Markt angenommen geschlagen. Die ebenfalls erwartungsgemäß ausgefallene Prognose für das Betriebsergebnis in 2022 könnte laut Irving noch übertroffen werden./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 06:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.