NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Drohende Engpässe in den chinesischen Häfen von Shenzhen und Shanghai infolge der ausgerufenen Corona-Beschränkungen in beiden Städten könnten einer Normalisierung des Seeverkehrs 2022 im Wege stehen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Seefrachtraten könnten nun wieder steigen./mis/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022



