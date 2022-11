NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Resultate hätten angesichts der schon vorab veröffentlichten, guten Eckdaten keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum angehobenen Ausblick des Logistikkonzerns merkte er an, dass der freie Barmittelzufluss bereits nach neun Monaten das ursprüngliche Ziel übertroffen habe./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:39 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.