NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen und einer Prognoseerhöhung durch das Unternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,47 Euro belassen. Die Ergebnisse der Bonner seien wie bereits vorab signalisiert sehr stark, schrieb Analyst Samuel Bland in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der freie Mittelzufluss sei sogar noch besser als gedacht./ag/mis



