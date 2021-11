NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen für das dritte Quartal von 73,44 auf 72,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick hätten die Zahlen enttäuscht, doch habe das Management dann klargestellt, dass der Gewinnausblick für 2023 eine Normalisierung der angespannten Lage auf den Frachtmärkten berücksichtige, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das unterstreiche die starken mittelfristigen Perspektiven für die Profitabilität des Logistikkonzerns./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 00:15 / GMT



