NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 75,05 auf 62,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der neue Ausblick des Logistikkonzerns berücksichtige zwar noch nicht die unter dem Strich negativen Auswirkungen der geopolitischen Spannungen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs preise diese Risiken aber schon mehr als angemessen ein. Bland senkte seine Schätzungen, die bisher nach eigener Aussage über den Konsensprognosen gelegen hatten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.