NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 38,00 auf 38,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Logistikkonzern habe ähnlich wie die Branchenkollegen DSV und Kuehne + Nagel optisch stark abgeschnitten, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Bonner aber von Rückenwind profitiert, der in der zweiten Jahreshälfte nachlassen sollte. Er hob seine Jahresschätzungen an, hält ab der Jahresmitte jedoch Enttäuschungen beim Ergebnis für möglich./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 23:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.