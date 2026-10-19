Deutsche Telekom Aktie
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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Aufkommen der agentenbasierten KI als Risiko für die Preisbildung und die Ambitionen des Satelliten-Internetanbieters Starlink im Bereich des terrestrischen US-Mobilfunks hätten der T-Aktie im bisherigen vierten Quartal eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Entwicklung eingebrockt, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei aber der Ansicht, dass der Markt damit überreagiert habe./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,73 €
|
Abst. Kursziel*:
55,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,82%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
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|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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18.10.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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16.10.26
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16.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
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16.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
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|Bernstein Research
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